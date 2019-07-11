17-летний голкипер отбил пенальти и умер - Советский спорт
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11 июля 2019 23:19ФутболКоноплев Александр

17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Трагедия произошла 9 июля.

Во время матча любительских команд в аргентинской провинции Санта-Фе умер 17-летний голкипер. Как сообщает The Sun, Рамон Исмаэль Коронель рухнул на газон во время празднования отбитого им пенальти.

Футболиста отвезли в больницу на автомобиле одного из болельщика, но не успели – юниор умер по дороге.

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