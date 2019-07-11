17-летний голкипер отбил пенальти и умер

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Футболиста отвезли в больницу на автомобиле одного из болельщика, но не успели – юниор умер по дороге.
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