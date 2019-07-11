«Нефтчи» обыграл «Сперанцу». Победитель пары сыграет с «Арсеналом»

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» на выезде крупно обыграл «Сперанцу» – 3:0.
В составе победителей забивали Эмин Махмудов (16-я минута, пенальти), Стивен Жозеф-Монроз (36-я) и Рахман Гаджиев (76-я).
Ответный матч пройдет 18 июля в Баку. Отметим, что победитель пары сыграет во втором раунде с тульским «Арсеналом».
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