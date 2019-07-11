Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом» - Советский спорт
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11 июля 2019 23:54ФутболКоноплев Александр

Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»

На гол россиянина казахстанцы ответили дублем украинца.

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Широки Бриег» проиграл «Кайрату» – 1:2.

Единственный мяч в составе боснийцев провел россиянин Иван Енин (34-я минута).

У победителей оба мяча провел Адеринсола Эсеола (29-я и 58-я).

Ответная встреча пройдет 18 июля.

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