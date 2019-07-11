Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛ Чемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.

«Аякс» вышел из отпуска, Промес усердно тренируется с новой командой Экс-спартаковец Квинси Промес готовится взять реванш за неудачный сезон в Испании, но теперь уже в футболке «Аякса», как и 11 лет назад.

Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео) В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

Евгений Фролов: Разгром от «Спартака» стал для «Сочи» хорошим уроком 31-летний вратарь, один из героев прошлого сезона в составе «Оренбурга», рассказал, как обживается в новой для себя команде – «Сочи» – и высказался по другим актуальным темам.

Паршивлюк не стал целовать эмблему «Динамо». Бело-голубые встретились с болельщиками За два дня до матча открытия РПЛ-2019/20 против «Арсенала» столичные динамовцы встретились с болельщиками и презентовали своего звездного новичка – экс-полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делают В новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.