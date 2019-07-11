Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Широки Бриег» проиграл «Кайрату» – 1:2.
Единственный мяч в составе боснийцев провел россиянин Иван Енин (34-я минута).
У победителей оба мяча провел Адеринсола Эсеола (29-я и 58-я).
Ответная встреча пройдет 18 июля.
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