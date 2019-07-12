«Сочи» объявил о переходах Кудряшова и Карапетяна В «Сочи» два новичка.

Защитник Федор Кудряшов на правах свободного агента подписал контракт с «Сочи», сообщает клубная пресс-служба. Подробности соглашения не уточняются.

Минувший сезон футболист провел в «Рубине» (до января 2019 года) и в «Истанбул Башакшехире» (с февраля). На его счету один гол в 18 матчах за обе клуба во всех турнирах.

Ранее 32-летний Кудряшов выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Ахмат» и «Ростов». Также на его счету 29 матчей за сборную России.

Также в клуб перешел армянский форвард люксембургского «Прогреса» Александр Карапетян. С ним подписан однолетний контракт.