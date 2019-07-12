Алексей Прудников: Глушакова же попросту затравили. Это ненормально - Советский спорт
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12 июля 2019 01:20ФутболКоноплев Александр

Алексей Прудников: Глушакова же попросту затравили. Это ненормально

Один экс-спартаковец пожалел другого.

Олимпийский чемпион Сеула Алексей Прудников, известный по выступлениям за «Спартак» и «Динамо», считает голкипера «Зенита» Андрея Лунева очень хорошим игроком. По его мнению, в адрес вратарей всегда много незаслуженной критики.

– Я бы, напротив, Лунева поддержал, помог ему. Он же очень хороший вратарь. Сейчас у него проблемы. В «Зените» несколько лет работали иностранные специалисты – тренеры вратарей. И стригли всех под одну гребенку, но ведь все голкиперы разные, у них разные возможности, разные сильные и слабые стороны.

Вратарь всегда виноват. Так во все времена было и так будет! Всегда будет казаться, что можно было спасти, отразить. Правда, вратаря, который бы вовсе не пропускал, не бывает, но потому-то голкиперы всегда и виноваты. А уж если пресса вцепится, жди беды. К тому же и не только пресса. Сейчас иногда болельщики могут затравить похуже журналистов.

Вот в Питере все болеют за «Зенит» и хотя есть, я знаю, разные фан-объединения, но принципиальных различий между ними нет. А у спартаковских фанатов есть, и очень серьезные, подчас принципиальные. Дениса Глушакова же попросту затравили так, что он вынужден был уйти из команды. Это ненормально – приводит слова Прудникова «Спорт день за днем».

19 июня полузащитник Денис Глушаков досрочно разорвал контракт со «Спартаком».

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