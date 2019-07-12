Ловчев рассказал, что видел Кокорина перед отправкой в колонию - Советский спорт
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12 июля 2019 08:11Футбол

Ловчев рассказал, что видел Кокорина перед отправкой в колонию

Евгений Ловчев случайно встретился с осужденным форвардом «Зенита» в спортивном диспансере.

«Я видел Сашу перед его отправкой в колонию, - рассказал Евгений Ловчев. - Повез жену в диспансер на Курской, а оттуда - он, прикованный наручником к сотруднику ФСИН. Микроавтобус их ждал у входа. Видимо, Кокорин проходил процедуры. Я ему сказал: «Сань, теперь тебе нужно держаться». Он обернулся, увидел меня, и ответил «Понимаю». Если Мамаев и Кокорин вернутся в чемпионат, они могут сыграть только в одной команде – в «Ахмате». Рамзан Кадыров заявлял, что готов поддержать ребят. Ну а если Кокорин вернется в «Зенит», то сядет там на лавку».

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