Ловчев рассказал, что видел Кокорина перед отправкой в колонию

«Я видел Сашу перед его отправкой в колонию, - рассказал Евгений Ловчев. - Повез жену в диспансер на Курской, а оттуда - он, прикованный наручником к сотруднику ФСИН. Микроавтобус их ждал у входа. Видимо, Кокорин проходил процедуры. Я ему сказал: «Сань, теперь тебе нужно держаться». Он обернулся, увидел меня, и ответил «Понимаю». Если Мамаев и Кокорин вернутся в чемпионат, они могут сыграть только в одной команде – в «Ахмате». Рамзан Кадыров заявлял, что готов поддержать ребят. Ну а если Кокорин вернется в «Зенит», то сядет там на лавку».
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