«У Саши теперь в прямом смысле светлая голова». В сборной оценили новый имидж Головина - Советский спорт
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12 июля 2019 10:18Футбол

«У Саши теперь в прямом смысле светлая голова». В сборной оценили новый имидж Головина

В сборной России оценили новый имидж российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«У Саши Головина теперь в прямом смысле светлая голова. Уверены, на футбольном поле он будет принимать еще больше светлых решений», — говорится в сообщении в аккаунте национальной команды в Twitter.

Напомним, что на первой для себя тренировке «Монако» в новом сезоне Головин предстал в обновленном имидже: 23-летний игрок сборной России покрасил волосы и стал блондином.

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