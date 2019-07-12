«У Саши теперь в прямом смысле светлая голова». В сборной оценили новый имидж Головина

«У Саши Головина теперь в прямом смысле светлая голова. Уверены, на футбольном поле он будет принимать еще больше светлых решений», — говорится в сообщении в аккаунте национальной команды в Twitter.
Напомним, что на первой для себя тренировке «Монако» в новом сезоне Головин предстал в обновленном имидже: 23-летний игрок сборной России покрасил волосы и стал блондином.
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