«Интер» сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Лукаку - Советский спорт
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12 июля 2019 10:40Футбол

«Интер» сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Лукаку

«Интер» сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.

Как сообщает Sky Sports, руководство двух клубов провели встречу, на которой обсудили будущее бельгийского нападающего.

- Мы встречались с «Манчестер Юнайтед» по вопросу трансфера Лукаку. Это была официальная встреча между двумя серьезными клубами, - прокомментировал информацию спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио.

Ранее стало известно, что Лукаку сообщил руководству английского клуба о своем желании покинуть команду.

Сообщалось, что «МЮ» готов продать игрока за 75 млн евро, а среди претендентов числятся также «Ювентус» и «Наполи».

Напомним, что Лукаку выступает за манкунианцев с 2017 года. За два сезона он провел 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года.

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