«А Роша разыгрался». «Спартак» поздравил форварда с голом в ¼ финала Кубка Бразилии

Форвард отличился на 13-минуте мощным ударом из-за пределов штрафной площади, открыв счет в этом матче.
«А Педро Роша разыгрался! Поздравляем с голасо в дерби Белу-Оризонти», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте красно-белых в Twitter.
Напомним, что в начале апреля 24-летний нападающий на правах аренды перешел из «Спартака» в «Крузейро». Арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2019 года.
Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в конце августа 2017 года за 12 миллионов евро и с тех пор провел 19 матчей за российский клуб во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. В прошлом сезоне форвард провел за красно-белых пять игр.
Добавим, что ответная встрече ¼ финала Кубка Бразилии состоится 18 июля.
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