«А Роша разыгрался». «Спартак» поздравил форварда с голом в ¼ финала Кубка Бразилии Нападающий «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Крузейро», помог своей команде разгромить в четвертьфинале Кубка Бразилии «Атлетико Минейро» (3:0).

Форвард отличился на 13-минуте мощным ударом из-за пределов штрафной площади, открыв счет в этом матче.

«А Педро Роша разыгрался! Поздравляем с голасо в дерби Белу-Оризонти», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте красно-белых в Twitter.

А Педро Роша @roocha_94 разыгрался! Поздравляем с голасо в дерби Белу-Оризонти! ⚽🚀https://t.co/7ixT0yltoL — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 июля 2019 г.

Напомним, что в начале апреля 24-летний нападающий на правах аренды перешел из «Спартака» в «Крузейро». Арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2019 года.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в конце августа 2017 года за 12 миллионов евро и с тех пор провел 19 матчей за российский клуб во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. В прошлом сезоне форвард провел за красно-белых пять игр.

Добавим, что ответная встрече ¼ финала Кубка Бразилии состоится 18 июля.