Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» в летнее трансферное окно

- Новые игроки? Мы уже их привезли. Алекс Окслейд-Чемберлен и Риан Брюстер не играл в прошлом сезоне. Так что у нас все молодые игроки как новые, - цитирует Клоппа Sky Sports.
Добавим, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ, уступив одно очко выигравшему чемпионат «Манчестер Сити».
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