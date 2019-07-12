Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» в летнее трансферное окно Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил активность клуба в летнее трансферное окно.

- Новые игроки? Мы уже их привезли. Алекс Окслейд-Чемберлен и Риан Брюстер не играл в прошлом сезоне. Так что у нас все молодые игроки как новые, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Добавим, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ, уступив одно очко выигравшему чемпионат «Манчестер Сити».