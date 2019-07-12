Генрих Мхитарян: Чем гордиться, задумаюсь после завершения карьеры - Советский спорт
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12 июля 2019 12:03Футбол

Генрих Мхитарян: Чем гордиться, задумаюсь после завершения карьеры

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян вспомнил свои эмоции в момент, когда впервые надели форму юношеской сборной Армении.

- Я страшно гордился. Всегда с огромным удовольствием выступал за национальную команду, мне нравилось играть против незнакомых сборных и футболистов. Для нас в том возрасте это был ценный опыт. Потому что в чемпионате таких матчей каждую неделю у нас не было.

Есть какой-то момент, которым особенно горжусь? Не люблю хвалить себя. Что бы я ни делал, делаю это с удовольствием. Чем гордиться, задумаюсь после завершения карьеры. Как я себя создал, чего я достиг, где я нахожусь. Вот чем я горжусь, - приводит слова Мхитаряна пресс-служба УЕФА.

Добавим, что финальная часть чемпионата Европы среди юношей до 19 лет пройдет в Армении с 14 по 27 июля.

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