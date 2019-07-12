Нападающий Крауч объявил об окончании карьеры - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июля 2019 14:19Футбол

Нападающий Крауч объявил об окончании карьеры

38-летний английский форвард «Бернли» Питер Крауч объявил об окончании карьеры.

«У меня было 23 года, чтобы подготовиться к этому моменту, но теперь, когда он наступил, я понял, что к этому вообще невозможно подготовиться. Пришло время назвать себя «бывшим футболистом»: это было невероятное путешествие, в котором я принимал участие с 16 лет, закончилось.

Я хотел играть до 40 лет, поэтому страшно сейчас говорить: «ухожу на пенсию». Это вызывает у меня много эмоций. К тому же появилось странное чувство, что не надо готовиться к новому сезону. В январе мне будет 39 лет, но я в хорошей физической форме и мог бы продолжать играть, но обстоятельства последних двух сезонов заставили меня понять, что это правильное решение.

Вспоминаю, когда мне было 17 лет, я играл за молодежный состав «Тоттенхэма», а на моем пути к первой команде было десять нападающих. Они отдали меня в аренду в «Далвитч Хэмлет» (на тот момент седьмой дивизион чемпионата Англии), а затем я отправился в шведский «Хесслехольм» (четвертый дивизион чемпионата Швеции).

Если бы мне в тот момент сказали, что я сыграю за сборную Англии 42 раза и забью 22 мяча, выйду за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и забью гол, который впервые выведет «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов, я бы никогда не поверил, - приводит слова Крауча Daily Mail.

Напомним, что Крауч за свою карьеру выступал в «Тоттенхэме», «КПР», «Портсмуте», «Астон Вилле», «Норвиче», «Саутгемптоне», «Ливерпуле», «Сток Сити» и «Бернли». Всего на клубном уровне Крауч провел 677 матчей, записав на свой счет 187 забитых мячей и сделав 69 результативных передач.

В прошлом сезоне Крауч провел 32 матча за «Бернли» во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
12/07 07:21Футбол
«Краснодар» – чемпион? Главные интриги российского футбольного сезонаСегодня стартует первый тур российской футбольной премьер-лиги. «Советский спорт» называет главные интриги нового чемпионата.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
12/07 13:30Футбол
Александр Ширко: Просил в «Спартаке» билеты – отвечают, что самим малоНакануне старта нового сезона РПЛ пресс-центр «Советского спорта» посетил 6-кратный чемпион России, покоритель «Аякса» и восьмой бомбардир в истории «Спартака».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
11/07 23:12Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/07 21:42Футбол
Джикия, Акинфеев, Чорлука: представляем всех капитанов команд премьер-лиги«Советский спорт» перед стартом нового сезона РПЛ представляет всех капитанов команд и рассказывает, как они «дослужились» до этого звания.
11/07 20:03Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
12/07 11:09Футбол
Сутормин-шоу и еще девять топ-трансферов этого лета в премьер-лигеС началом чемпионата трансферный рынок не закрывается - переходы разрешены до 1 сентября. Однако самое время составить рейтинг уже состоявшихся сделок.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Новости
14:30 Футбол «Спартак» перед стартом нового сезона показал состояние поля на домашнем стадионе
14:19 Футбол Нападающий Крауч объявил об окончании карьеры
13:57 Футбол Матч-открытие «Арсенал» – «Динамо» пройдет без системы VAR
13:34 Футбол «Тамбов» презентовал форму на новый сезон
13:07 Футбол «Урал» на своем поле разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства
12:59 Футбол «Ростов» пописал контракт с 19-летним полузащитником «Слуцка»
12:40 Футбол Андрей Лунев: Надеюсь, поражение «Локомотиву» закалит нас, и «Зенит» начнет сезон с победы
12:28 Футбол Сергей Семак: Должны показывать максимум из того, на что способны, в каждой игре
12:17 ММА Майк Тайсон: Макгрегор – гений маркетинга, он никогда не победит Нурмагомедова
12:12 Бокс Ковалев и Ярд проведут бой в Челябинске 24 августа
12:03 Футбол Генрих Мхитарян: Чем гордиться, задумаюсь после завершения карьеры
11:37 Баскетбол Защитник ЦСКА Родригес покинул команду
11:32 Баскетбол Мозгов достиг устного соглашения с «Химками»
11:23 Футбол Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» в летнее трансферное окно
11:17 Футбол «Барселона» подписала 20-летнего полузащитника японского клуба
10:52 Футбол «А Роша разыгрался». «Спартак» поздравил форварда с голом в ¼ финала Кубка Бразилии
10:40 Футбол «Интер» сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Лукаку
10:18 Футбол «У Саши теперь в прямом смысле светлая голова». В сборной оценили новый имидж Головина
09:57 Футбол Полузащитник «Фейеноорда» отказался от перехода в «Локомотив»
09:51 Теннис В пятницу пройдут полуфиналы мужского одиночного разряда Уимблдона
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика