Нападающий Крауч объявил об окончании карьеры 38-летний английский форвард «Бернли» Питер Крауч объявил об окончании карьеры.

«У меня было 23 года, чтобы подготовиться к этому моменту, но теперь, когда он наступил, я понял, что к этому вообще невозможно подготовиться. Пришло время назвать себя «бывшим футболистом»: это было невероятное путешествие, в котором я принимал участие с 16 лет, закончилось.

Я хотел играть до 40 лет, поэтому страшно сейчас говорить: «ухожу на пенсию». Это вызывает у меня много эмоций. К тому же появилось странное чувство, что не надо готовиться к новому сезону. В январе мне будет 39 лет, но я в хорошей физической форме и мог бы продолжать играть, но обстоятельства последних двух сезонов заставили меня понять, что это правильное решение.

Вспоминаю, когда мне было 17 лет, я играл за молодежный состав «Тоттенхэма», а на моем пути к первой команде было десять нападающих. Они отдали меня в аренду в «Далвитч Хэмлет» (на тот момент седьмой дивизион чемпионата Англии), а затем я отправился в шведский «Хесслехольм» (четвертый дивизион чемпионата Швеции).

Если бы мне в тот момент сказали, что я сыграю за сборную Англии 42 раза и забью 22 мяча, выйду за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и забью гол, который впервые выведет «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов, я бы никогда не поверил, - приводит слова Крауча Daily Mail.

Напомним, что Крауч за свою карьеру выступал в «Тоттенхэме», «КПР», «Портсмуте», «Астон Вилле», «Норвиче», «Саутгемптоне», «Ливерпуле», «Сток Сити» и «Бернли». Всего на клубном уровне Крауч провел 677 матчей, записав на свой счет 187 забитых мячей и сделав 69 результативных передач.

В прошлом сезоне Крауч провел 32 матча за «Бернли» во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.