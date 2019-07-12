Защитник «Гетеборга» Старфельт стал игроком «Рубина»

Как сообщает пресс-служба шведского клуба, в пятницу, 12 июля, защитник подписал с казанским клубом четырехлетний контракт.
- Как обычно в таких ситуациях, мы слегка расстроены. Этой весной мы теряем одного из лучших игроков в чемпионате Швеции. В то же время, это еще одно доказательство того, что мы делаем что-то хорошее, потому что более крупные европейские клубы заинтересованы в наших игроках, - прокомментировал переход Старфельта спортивный директор «Гетеборга» Кеннет Андерссон.
Добавим, что Старфельт перешел в «Гетеборг» в январе 2018 года на правах свободного агента из клуба «Броммапойкарна». С тех пор он провел за команду 47 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
По информации портала Transfermarkt, переход 24-летнего шведа обошелся «Рубину» в 1 миллион евро.
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