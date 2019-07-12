Михаил Игнатов: Кононов сделал отличный выбор капитана

– Какие у вас ожидания от завтрашней игры с «Сочи»? – вопрос Игнатову.

– Мы поведи хорошие сборы. Ждем болельщиков на игру, что они погонят нас вперед, и хотим завтра победить.

– Как ваше самочувствие? Вы ведь уже успели сыграть за «Спартак- 2».

– Отличное самочувствие. Сыграл девяносто минут, выдержал их. Спортивная форма у меня хорошая. Если тренер скажет – готов выйти завтра на поле.

– «Спартак» победил в предсезонном турнире ЦСКА. Повлияет это на настрой команды перед первой игрой?

– Никак не повлияет. Мы пробовали новые сочетания, схемы. Настраиваемся на победу.

– Как оцениваете микроклимат в команде?

– Он отличный.

– На что тренер делает упор на тренировках, и они сейчас отличаются от тех, что были раньше?

– Они никак не отличаются. Работаем по той программе, которую предлагает тренер.

– Как у новичков проходит процесс адаптации?

– Думаю, хорошо. Нужно время. Наш капитан, вице-капитан и вся команда поддерживает ребят. Надеюсь, скоро они адаптируются и помогут нам.

– Как относитесь к выбору Джикии капитаном команды?

– Это отличный выбор. И выбор вице-капитана Зобнина тоже отличный. Я надеюсь, что они нас поведут вперед в этом сезоне, и мы покажем ту игру, которую ждут от нас болельщики.

– Что можете сказать про «Сочи»? Как готовитесь к команде, которую в таком составе не видели?

– Идет обычная подготовка. Нужно отталкиваться от себя и результат придет.