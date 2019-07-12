Гризманн официально перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро

Французский футболист перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за француза 120 миллионов евро. Нападающий заключил контракт на пять лет.
В соглашении прописана сумма отступных, которая составила 800 миллионов евро.
В своем официальном «твиттере» «Барселона» выложила фотографию игрока с подписью: «Мы его ждали».
Добавим, что в последнем сезоне Гризманн забил 21 гол и отдал 10 передач в 48 матчах за «Атлетико».
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