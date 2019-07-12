«Атлетико» намерен получить от «Барселоны» больше 120 миллионов за Гризманна

На официальном сайте «Атлетико» появилось заявление о сегодняшнем переходе форварда Антуана Гризманна в «Барселону».
Он был куплен за сумму отступных в 120 миллионов евро. Однако до 1 июля 2019 в его контракте была указана другая стоимость трансфера – в 200 миллионов. Мадридцы считают, что игрок договорился с «Барселоной» еще весной, а значит каталонцы должны заплатить 200 миллионов.
«Нам очевидно, что игрок договорился с «Барселоной» до того, как сумма отступных упала с 200 до 120 миллионов. 14 мая Гризманн сообщил об уходе из нашего клуба, поэтому мы считаем, что расторжение контракта случилось еще в прошлом сезоне. «Атлетико» приступил к операционным процедурам для защиты своих интересов и прав», – написано на сайте «матрасников».
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