Де Лигт не явился на сбор «Аякса». Он подписал контракт с «Ювентусом» Талантливый голландец определился.

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не прибыл на предсезонный сбор амстердамского клуба, сообщает AD. По данным источника, футболист подписал пятилетний контракт с «Ювентусом» с годовой зарплатой в 14 миллионов евро.

«Аякс» получит гарантированно 50 миллионов, еще 15 млн ему может достаться в виде бонусов за успехи де Лигта в Турине.

19-летний защитник дебютировал в амстердамском клубе 21 сентября 2016 года, забив в первом же матче. С тех он провел за «Аякс» 117 игр, отметившись 13 голами. Де Лигт – чемпион и обладатель Кубка Голландии, финалист Лиги Европы, полуфиналист Лиги чемпионов.