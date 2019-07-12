Де Лигт не явился на сбор «Аякса». Он подписал контракт с «Ювентусом»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не прибыл на предсезонный сбор амстердамского клуба, сообщает AD. По данным источника, футболист подписал пятилетний контракт с «Ювентусом» с годовой зарплатой в 14 миллионов евро.
«Аякс» получит гарантированно 50 миллионов, еще 15 млн ему может достаться в виде бонусов за успехи де Лигта в Турине.
19-летний защитник дебютировал в амстердамском клубе 21 сентября 2016 года, забив в первом же матче. С тех он провел за «Аякс» 117 игр, отметившись 13 голами. Де Лигт – чемпион и обладатель Кубка Голландии, финалист Лиги Европы, полуфиналист Лиги чемпионов.
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