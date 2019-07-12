Российские футболистки завоевали бронзу Универсиады

Женская сборная России обыграла Ирландию в матче за бронзовые медали Универсиады.
Основное время завершилось со счетом 2:2. У россиянок забили Виктория Шкода (72-я минута) и Полина Органова (77-я). Ирландки к тому времени вели со счетом 2:0 (16-я и 64-я минуты).
В серии пенальти ирландки дважды промахнулись и проиграли – 2:4.
В финале турнира сыграют Япония и КНДР.
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