«Ювентус» приобрел защитника «Дженоа» и отдал его обратно в аренду - Советский спорт
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12 июля 2019 21:16ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» приобрел защитника «Дженоа» и отдал его обратно в аренду

В прошлом году Ромеро играл рядом с Кришито.

«Ювентус» объявил о трансфере 21-летнего защитника «Дженоа» Кристиана Ромеро. Однако следующий сезон аргентинец проведет в генуэзском клубе на правах аренды.

Контракт с футболистами заключен до лета 2024 года. Туринцы заплатили за игрока обороны 26 миллионов евро.

В минувшем сезоне серии А Ромеро забил два мяча и сделал две передачи в 27 матчах.

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