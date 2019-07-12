«Ювентус» приобрел защитника «Дженоа» и отдал его обратно в аренду

«Ювентус» объявил о трансфере 21-летнего защитника «Дженоа» Кристиана Ромеро. Однако следующий сезон аргентинец проведет в генуэзском клубе на правах аренды.
Контракт с футболистами заключен до лета 2024 года. Туринцы заплатили за игрока обороны 26 миллионов евро.
В минувшем сезоне серии А Ромеро забил два мяча и сделал две передачи в 27 матчах.
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