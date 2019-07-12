«Витесс» подписал двух игроков

«Витесс» объявил о переходе двух футболистов.
Сначала трехлетний контракт с клубом из Арнема подписал полузащитник «Вольфсбурга» Рихедли Базур, известный по выступлениям за «Аякс» и сборную Голландии.
Через час стало известно о переходе 25-летнего нападающего «Сент-Этьена» Уссама Таннана. На его счету два мяча в девяти играх за сборную Марокко.
Напомним, что «Витессом» руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
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