«Витесс» подписал двух игроков Клуб Слуцкого усилился.

«Витесс» объявил о переходе двух футболистов.

Сначала трехлетний контракт с клубом из Арнема подписал полузащитник «Вольфсбурга» Рихедли Базур, известный по выступлениям за «Аякс» и сборную Голландии.

Через час стало известно о переходе 25-летнего нападающего «Сент-Этьена» Уссама Таннана. На его счету два мяча в девяти играх за сборную Марокко.

Напомним, что «Витессом» руководит российский специалист Леонид Слуцкий.