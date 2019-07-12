«Арсенал» – «Динамо». Григалава сравнял счет (видео) - Советский спорт
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12 июля 2019 21:47ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» – «Динамо». Григалава сравнял счет

«Арсенал» – «Динамо» – 1:1.

В матче первого тура чемпионата России «Арсенал» – «Динамо» забит второй гол. На 83-й минуте защитник туляков Гиа Григалава поразил ворота гостей и сравнял счет в матче.

Это пятый гол грузинского защитника в 143-м матче в российской премьер-лиге.

Текстовая трансляция встречи здесь.

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