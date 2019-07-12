В матче первого тура чемпионата России «Арсенал» – «Динамо» забит второй гол. На 83-й минуте защитник туляков Гиа Григалава поразил ворота гостей и сравнял счет в матче.
Это пятый гол грузинского защитника в 143-м матче в российской премьер-лиге.
Текстовая трансляция встречи здесь.
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