«Генк» объявил о трансфере Хаджи-младшего

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи подписал контракт с «Генком», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Стороны подписали соглашение до лета 2024 года.
В минувшем сезоне сын Георге Хаджи провел за «Вииторул» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал восемь голевых передач. После яркого выступления на молодежном чемпионате Европы футболист попал в сферу интересов топ-клубов Европы, включая «Барселону» и «Баварию». В России над трансфером хавбека работал «Спартак».
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