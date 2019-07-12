«Генк» объявил о трансфере Хаджи-младшего - Советский спорт
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12 июля 2019 22:46ФутболКоноплев Александр

«Генк» объявил о трансфере Хаджи-младшего

Футболист сам выбрал клуб из массы вариантов.

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи подписал контракт с «Генком», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Стороны подписали соглашение до лета 2024 года.

В минувшем сезоне сын Георге Хаджи провел за «Вииторул» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал восемь голевых передач. После яркого выступления на молодежном чемпионате Европы футболист попал в сферу интересов топ-клубов Европы, включая «Барселону» и «Баварию». В России над трансфером хавбека работал «Спартак».

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