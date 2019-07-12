«Генк» объявил о трансфере Хаджи-младшего

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КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть раз Новый чемпионат начнется 1 сентября.

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