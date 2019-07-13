«Оренбург» подписал Аюпова - Советский спорт
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13 июля 2019 00:42ФутболКоноплев Александр

«Оренбург» подписал Аюпова

В клубе пополнение.

Полузащитник Тимур Аюпов подписал контракт с «Оренбургом», сообщает сайт приуральского клуба.

25-летний хавбек – воспитанник «Рубина», но за первую команду казанцев он так и не сыграл. С 2016 года Аюпов выступал за Нижний Новгород».

В сезоне-2018/19 россиянин забил три мяча и отдал две результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.

Тимур – сын бывшего игрока «Локомотива», «Твенте» и «Динамо» Ансара Аюпова.

Также клуб подтвердил трансфер ганского нападающего Джоэля Фамейе из брестского «Динамо».

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