«Оренбург» подписал Аюпова В клубе пополнение.

Полузащитник Тимур Аюпов подписал контракт с «Оренбургом», сообщает сайт приуральского клуба.

25-летний хавбек – воспитанник «Рубина», но за первую команду казанцев он так и не сыграл. С 2016 года Аюпов выступал за Нижний Новгород».

В сезоне-2018/19 россиянин забил три мяча и отдал две результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.

Тимур – сын бывшего игрока «Локомотива», «Твенте» и «Динамо» Ансара Аюпова.

Также клуб подтвердил трансфер ганского нападающего Джоэля Фамейе из брестского «Динамо».