«Оренбург» подписал Аюпова

Полузащитник Тимур Аюпов подписал контракт с «Оренбургом», сообщает сайт приуральского клуба.
25-летний хавбек – воспитанник «Рубина», но за первую команду казанцев он так и не сыграл. С 2016 года Аюпов выступал за Нижний Новгород».
В сезоне-2018/19 россиянин забил три мяча и отдал две результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.
Тимур – сын бывшего игрока «Локомотива», «Твенте» и «Динамо» Ансара Аюпова.
Также клуб подтвердил трансфер ганского нападающего Джоэля Фамейе из брестского «Динамо».
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