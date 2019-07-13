В субботу пройдут десять матчей второго тура ФНЛ - Советский спорт
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13 июля 2019 08:22ФутболЛипкин Антон

В субботу пройдут десять матчей второго тура ФНЛ

«Спартак-2» примет «СКА-Хабаровск», «Торпедо» – «Балтику», а «Чертаново» – «Енисей».

В субботу в восьми городах состоятся десять матчей второго тура ФНЛ.

ФНЛ
2-й тур

13:00. «Спартак-2» (Москва) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
15:00. «Томь» (Томск) – «Армавир» (Армавир)
17:00. «Факел» (Воронеж) – «Чайка» (Песчанокопское)
17:00. «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)
17:00. «Шинник» (Ярославль) – «Мордовия» (Саранск)
17:00. «Химки» (Московская область) – «Авангард» (Курск)
18:00. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
18:00. «Краснодар-2» (Краснодар) – «Луч» (Владивосток)
18:00. «Ротор» (Волгоград) – «Текстильщик» (Иваново)
18:00. «Чертаново» (Москва) – «Енисей» (Красноярск)

Напомним, в первом туре, матчи которого прошли 7 и 9 июля, девять побед одержали гости. Только «Армавиру» удалось набрать три очка дома благодаря волевой победе над «Краснодаром-2» (2:1).

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