«Барселона» вышла на первое место по тратам за последние пять лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июля 2019 08:48ФутболЛипкин Антон

«Барселона» вышла на первое место по тратам за последние пять лет

Каталонцы купили Гризманна за 120 миллионов евро.

«Барселона» возглавила список клубов по трансферным расходам за последние пять лет, сообщает Voetbal International.

После приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна за 120 миллионов евро каталонцы опередили «Манчестер Сити» и вышли на первое место. Отметим, что нынешним летом чемпионы Испании потратили уже 223 миллиона евро, что значительно больше, чем в прошлом году (129). А всего за пять лет общая сумма покупок «Барселоны» превысила миллиард евро.

Рейтинг клубов по трансферным расходам, начиная с сезона-2014/2015 (показатели в евро)
1. «Барселона» (Испания) – 1,08 млрд
2. «Манчестер Сити» (Англия) – 996 млн
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 890 млн
4. «Челси» (Англия) – 875 млн
5. «Ювентус» (Италия) – 868 млн
6. «Атлетико» (Испания) – 800 млн
7. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 773 млн
8. «Реал» (Испания) – 755 млн
9. «Ливерпуль» (Англия) – 714 млн
10. «Рома» (Италия) – 586 млн

06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
12/07 23:15Футбол
Игорь Черевченко: Дебют Банды? Мне не понравились его бутсыГлавный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) отметил профессиональный подход к делу своих игроков.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
12/07 19:15Футбол
Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Арсенал» и «Динамо»У двух команд, открывающих чемпионат России, есть схожее качество. В межсезонье они очень сильно изменились. Туляки скоро стартуют в Европе, а москвичи наверняка ставят цель попасть в нее по итогам сезона.
12/07 22:30Футбол
Тульская артиллерия. «Арсенал» и «Динамо» открыли сезон РПЛПервый матч сезона-2019/20 состоялся в Туле.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
12/07 08:30Футбол
«Глушаков мог стать кумиром даже в «Зените». Анкета перед стартом РПЛПеред стартом чемпионата России мы задали по семь одинаковых вопросов известным людям, которые, как обычно, будут внимательно следить за матчами премьер-лиги.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
12/07 21:00Футбол
Кардозу и Григалава забили первые мячи. Все голы 1-го тура«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
12/07 18:30Футбол
В десяточку! Трансфер Гризманна в «Барселону» взорвал рынокКак и ожидалось, Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в каталонский клуб, который заплатил за француза 120 миллионов евро. А это значит, что впереди другие суперсделки.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
Новости
08:48 Футбол «Барселона» вышла на первое место по тратам за последние пять лет
08:33 Футбол «Севилья» купила у «Галатасарая» полузащитника Фернандо
08:22 Футбол В субботу пройдут десять матчей второго тура ФНЛ
08:08 Футбол «Фламенго» подписал Жерсона, на которого претендовало «Динамо»
07:48 Футбол «Спартак» примет «Сочи» в первом туре премьер-лиги
07:31 Волейбол Россия проиграла США в Финале шести Лиги наций
00:48 Футбол Скрипник объяснил отказ возглавить «Локомотив»
00:42 Футбол «Оренбург» подписал Аюпова
00:34 Футбол «Уфа» планирует вернуть Антона Заболотного
00:27 Теннис Джокович – Федерер. Серб одержал 12 побед над швейцарцем в финалах и потерпел шесть поражений
23:57 Универсиада Футболистки КНДР выиграли золото Универсиады
23:46 Футбол В Голландии Хонду и Бюттнера включили в сборную лучших свободных агентов
23:30 Легкая атлетика Лисек установил несколько рекордов на этапе «Бриллиантовой лиги»
23:20 Легкая атлетика Пал мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности
23:15 Легкая атлетика Ласицкене одержала пятую победу в «Бриллиантовой лиге»-2019
23:10 Футбол Кардозу первым в истории РПЛ признан лучшим игроком матча
23:00 Легкая атлетика Гэтлин выиграл стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
22:56 Футбол Дмитрий Хохлов: Нам надо менять психологию команды
22:46 Футбол «Генк» объявил о трансфере Хаджи-младшего
22:34 Футбол «Парма» арендовала Эрнани
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика