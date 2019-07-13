«Барселона» вышла на первое место по тратам за последние пять лет

«Барселона» возглавила список клубов по трансферным расходам за последние пять лет, сообщает Voetbal International.
После приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна за 120 миллионов евро каталонцы опередили «Манчестер Сити» и вышли на первое место. Отметим, что нынешним летом чемпионы Испании потратили уже 223 миллиона евро, что значительно больше, чем в прошлом году (129). А всего за пять лет общая сумма покупок «Барселоны» превысила миллиард евро.
Рейтинг клубов по трансферным расходам, начиная с сезона-2014/2015 (показатели в евро)
1. «Барселона» (Испания) – 1,08 млрд
2. «Манчестер Сити» (Англия) – 996 млн
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 890 млн
4. «Челси» (Англия) – 875 млн
5. «Ювентус» (Италия) – 868 млн
6. «Атлетико» (Испания) – 800 млн
7. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 773 млн
8. «Реал» (Испания) – 755 млн
9. «Ливерпуль» (Англия) – 714 млн
10. «Рома» (Италия) – 586 млн
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