Александр Бубнов: «Спартак» выйдет на «Сочи» заряженным, сенсации не случится

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак» победит «Сочи» в матче первого тура премьер-лиги в Москве.
«Новичку премьер-лиги предстоит трудное испытание, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – На первый матч сезона, тем более дома, «Спартак» выйдет заряженным, сенсации не случится. Прогноз – 3:1».
Напомним, команды сыграют свой первый официальный матч друг с другом. При этом в межсезонье красно-белые разгромили дебютанта премьер-лиги в контрольном матче (7:1). Дубль в той игре сделал Луис Адриано, по голу забили Солтмурад Бакаев, Зе Луиш, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.
Матч «Спартак» – «Сочи» пройдет 13 июля на «Открытие Арене». Начало игры – 19:00 (мск).
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Тульская артиллерия. «Арсенал» и «Динамо» открыли сезон РПЛПервый матч сезона-2019/20 состоялся в Туле. Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России. Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Арсенал» и «Динамо»У двух команд, открывающих чемпионат России, есть схожее качество. В межсезонье они очень сильно изменились. Туляки скоро стартуют в Европе, а москвичи наверняка ставят цель попасть в нее по итогам сезона. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Сутормин-шоу и еще девять топ-трансферов этого лета в премьер-лигеС началом чемпионата трансферный рынок не закрывается – переходы разрешены до 1 сентября. Однако самое время составить рейтинг уже состоявшихся сделок. Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Спартак» и «Сочи»«Два полюса планеты, два разных человека, два врага» – пел когда-то Владимир Высоцкий. Вражды особой между клубами нет, но более непохожих участников РПЛ – не придумать. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Александр Ширко: Просил в «Спартаке» билеты – отвечают, что самим малоНакануне старта нового сезона РПЛ пресс-центр «Советского спорта» посетил 6-кратный чемпион России, покоритель «Аякса» и восьмой бомбардир в истории «Спартака». Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России. В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы. В десяточку! Трансфер Гризманна в «Барселону» взорвал рынокКак и ожидалось, Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в каталонский клуб, который заплатил за француза 120 миллионов евро. А это значит, что впереди другие суперсделки. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3. Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября. Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году. Кардозу и Григалава забили первые мячи. Все голы 1-го тура«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.