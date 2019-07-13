Анатомия хитрости: почему Неделчару не в Италии, а сыграет с «Уралом» Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару (один из героев яркого выступления молодежной сборной Румынии на Евро-2019) еще до начала чемпионата России мог перейти в «Рому».

Однако пока трансфер отложен, и может не состояться вообще. Все дело в том, что предварительно договорившись с «Уфой» о сумме выплаты (агентством transfermarkt Неделчару оценивается в 2,5 млн евро) затем «Рома» изменила схему.

Как удалось выяснить нашему обозревателю Алексею Андронову, «Уфе» было предложено сдать игрока в годичную аренду с правом выкупа - за сумму в 8 раз меньше предварительно оговоренной. Возможно, у римлян возникли проблемы с выполнением правил финансового фэйр-плей.

«Уфу» предложенная схема не устроила, ибо она теряла основного защитника за смехотворные деньги, а «право выкупа» - не является безусловным. Так что пока трансфер не состоялся, и сегодня Неделчару сыграет с «Уралом» в первом туре российской премьер-лиги.