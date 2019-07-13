«Крылья Советов» объявили о переходе Анюкова Защитник возвращается в Самару спустя 14 лет.

Защитник «Зенита» Александр Анюков перешел в «Крылья Советов», сообщает официальный сайт самарского клуба.

36-летний игрок обороны уже прибыл в расположение команды и готовится в ее составе к матчу первого тура премьер-лиги с ЦСКА. За «Крылья Советов» Анюков будет заявлен под 22-м номером.

Напомним, Анюков является уроженцем Куйбышева и выступал за родной клуб с 2000 по 2005 годы, после чего перешел в «Зенит», где провел предыдущие 14 лет карьеры. В составе «Крыльев Советов» на счету правого защитника три гола и шесть результативных передач в 71 матче.

По окончании минувшего сезона сообщалось о том, что Анюков завершит карьеру. Более того, в конце июня «Зенит» объявил о том, что бывший игрок команды вошел в тренерский штаб Сергея Семака.

Возвращение Анюкова в «Крылья Советов» может состояться 14 июля, когда на «Самара Арене» команда сыграет с ЦСКА. Начало матча – 16:30 (мск).