Хаджи, Джанаев, Кварацхелия: главные трансферы РПЛ, которые сорвались - Советский спорт
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13 июля 2019 11:37ФутболУсачев Владислав

Хаджи, Джанаев, Кварацхелия: главные трансферы РПЛ, которые сорвались

Полузащитник «Вииторул» Янис Хаджи накануне предпочел московскому «Спартаку» бельгийский «Генк». В связи с этим «Советский спорт» вспоминает другие переходы РПЛ, которые сорвались в последний момент.

ЯНИС ХАДЖИ

Клуб: «Вииторул» – «Генк»

Позиция: полузащитник

Страна: Турция/Румыния

Что предлагал «Спартак»: 8 миллионов евро за трансфер и контракт на 2 миллиона

Что произошло: Хаджи отклонил предложение «Спартака» и отправился к Бельгию, подписав контракт с местным «Генком». Соглашение рассчитано на три года, его зарплата составит 800 000 евро в год. Вряд ли «Спартаку» стоит жалеть об этом игре. Хаджи три года назад перешел «Вииторула» в «Фиорентину» и провел в Италии только два матча, вернувшись обратно.

«Генк» объявил о трансфере Хаджи-младшего

СОСЛАН ДЖАНАЕВ

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Клуб: свободный агент – «Сочи»

Позиция: вратарь

Страна: Россия

Что предлагал ЦСКА: однолетний контракт

Что произошло: Джанаев – воспитанник ЦСКА, игравший за «Спартак». Его возвращение в ЦСКА было личной инициативой главного тренера команды Виктора Гончаренко. Вратарь уехал из расположения «Сочи» и был близок к заключению контракта с москвичами, но что-то пошло не так. Сейчас Джанаев пытается вернуться в «Сочи», где ему предлагали 200 тысяч евро – это меньше предложения ЦСКА. Не совсем понятно, зачем армейцам нужен был этот игрок. У них есть железный «первый номер» Игорь Акинфеев, а Джанаев никогда не славился надежностью. Его последним клубом был польский «Медзь», в котором он пропустил 13 мячей в семи матчах.

«Сочи» интересуется Джанаевым

ИСМАЭЛЬ БЕННАСЕР

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Клуб: «Эмполи» – «Милан»

Позиция: полузащитник

Страна: Алжир

Что предлагал «Спартак»: –

Что произошло: Красно-белые вели переговоры с «Эмполи» по трансферу 21-летнего алжирца. Но футболистом заинтересовался «Милан», который предложил 16 миллионов евро за игрока, а ему самому футболисту пятилетний контракт. Отметим, что два года назад Беннасер перешел в «Эмполи» за один миллионов евро, а в последнем сезоне провел 38 матчей, отдав три голевые передачи. Вряд ли в «Спартаке» расстроены сорвавшимися переговорами.

КЛИНТОН Н'ЖИ

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Клуб: «Марсель»

Позиция: полузащитник

Страна: Камерун

Что предлагал «Краснодар»: –

24-летним форвардом интересовался «Краснодар», но не смог договориться о трансфере. Теперь приобрести футболиста пытается ЦСКА, предложивший 7 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника три забитых мяча и две передачи в 21 игре. После неудачи в переговорах с «Марселем», «Краснодар» приобрел Тонни Вилену, Кайо и Юнеса Намли, решив вопрос с полузащитниками.

РЕНАТО ТАПИА

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Клуб: «Фейеноорд»

Позиция: полузащитник

Страна: Перу

Что предлагал «Локомотив»: –

Что произошло: Сообщалось, что голландский клуб получил «щедрое предложение» от «Локомотива» по 23-летнему игроку, который является партнером по сборной Перу нападающего «железнодорожников» Джефферсона Фарфана. Футболист сам отверг предложение из России, чем вызвал недовольство руководства «Фейеноорда». Отметим, что Тапиа играл в аренде в «Виллем II», где забил один гол в 16 матчах.

ЛУИС ДИАС МАРУЛАНДА

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Клуб: «Атлетико Хуниор» – «Порту»

Позиция: полузащитник

Страна: Колумбия

Что предлагал «Зенит»: 7 миллионов евро и пятилетний контракт 1,5 миллиона

Что произошло: Издания Win Sports и A Bola сообщали, что сделка по футболисту практически закрыта. Перейти в «Зенит» ему советовал и футболист питерцев Вильмар Барриос. Но в итоге вингер сборной Колумбии оказался в «Порту», где будет получать зарплату в размере 750 тысяч евро. В 67 матчах в Южной Америке Диас забил 18 голов, отдал шесть результативных передач.

БРУМА

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Клуб: «РБ Лейпциг» – ПСВ

Позиция: полузащитник

Страна: Португалия

Что предлагал «Спартак»: 15 миллионов евро и контракт на 2 миллиона евро

Что произошло: Агент Катио Бальде в конце июня рассказал, что его клиенту поступило предложение от «Спартака». Одновременно игроком интересовались ПСВ и «Порту». Учитывая финансовые возможности московского клуба, в слова агента не очень верится. Тем более, что у Брумы была травма крестообразных связок. В итоге футболист выбрал ПСВ, с которым подписал пятилетний контракт.

ВАХБИ ХАЗРИ

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Клуб: «Сент-Этьен»

Позиция: полузащитник

Страна: Португалия

Что предлагал «Краснодар»: –

Что произошло: Российский клуб провел переговоры с 28-летним футболистом, но хавбек отклонил «выгодное предложение». Сейчас он остается в «Сент-Этьене», за который забил 14 голов в 35 матчах. Предложений от других клубов по игроку не поступало.

ХВИЧА КВАРАЦХЕЛИЯ

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Клуб: «Рустави» – «Рубин»

Позиция: полузащитник

Страна: Грузия

Что предлагал «Локомотив»: –

Что произошло: «Локомотив» зимой арендовал футболиста у «Рустави» явно не для того, чтобы просто помочь грузину адаптироваться в РПЛ. Президент и главный тренер московского клуба выразили сожаление по поводу ушедшего игрока, но поскольку делами 18-летнего футболиста занимается скандально известный агент Мамука Джугели, возможно, «Локомотиву» не стоит жалеть о потере. В «Рубине» Кварацхелия получил 500 тысяч евро в качестве подписного бонуса, и будет зарабатывать 30 тысяч евро в месяц.

Кварацхелия присоединился к «Рубину» (фото)

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН

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Клуб: «Оренбург» – «Зенит»

Позиция: полузащитник

Страна: Россия

Что предлагал «Рубин»: подписал четырехлетний контракт

Что произошло: После того как «Рубин» подписал 25-летнего футболиста, главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что очень хотел видеть Сутормина в составе своего клуба. В итоге глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов начали переписывать историю, обнаружив, что «Рубин» забыл зарегистрировать трансфер футболиста. В итоге Сутормин отправился в «Зенит», заключив контракт на три года. Теперь «Зениту» крайне важно не просрочить регистрацию футболиста. Мало ли что.

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