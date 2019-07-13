Председатель СД «Крыльев Советов»: Переговоры с Анюковым продолжались больше месяца 36-летний защитник вернулся в Самару.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал переход в клуб защитника Александра Анюкова.

«Очень рад, что трудные переговоры, которые мы вели более месяца, успешно завершены, – приводит слова Фетисова официальный сайт клуба. – Вы видите, что в этом году мы привлекли группу молодых самарских воспитанников, которые прошли полноценные летние сборы.

С приходом Александра «самарское лобби» расширяется, и его опыт поможет не только молодым игрокам, но и родному клубу».

Напомним, 36-летний Анюков вернулся в «Крылья Советов» спустя 14 лет. Он выступал за родной клуб с 2000 по 2005 годы, после чего перешел в «Зенит», где и играл до нынешнего времени.

В составе «Зенита» Анюков стал пятикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратным обладателем Кубка России (2010, 2016), четырехкратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016), обладателем Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008).

Возвращение Анюкова в «Крылья Советов» может состояться 14 июля, когда в матче первого тура команда сыграет на «Самара Арене» с ЦСКА. Начало игры – 16:30 (мск).