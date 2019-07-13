«Интер» объявил о переходе Бареллы

Полузащитник Николо Барелла стал игроком «Интера», сообщает официальный сайт клуба.
«Нерадзурри» взяли 22-летнего итальянца, выступавшего за «Кальяри», в аренду сроком на один год и обязательством последующего выкупа. Контракт игрока с «Интером» рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 45 миллионов евро.
Барелла дебютировал в «Кальяри» 14 января 2015 года в матче Кубка Италии с «Пармой» (1:2). За четыре года он провел за команду 112 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
10 октября 2018 года Барелла впервые сыграл за сборную Италии в товарищеском матче с Украиной (1:1). А в минувшем марте центральный полузащитник забил свой первый гол за национальную команду, отличившись в матче отборочного турнира Евро-2020 с Финляндией (2:0). Всего на его счету семь матчей и два гола за «скуадру адзурру».
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