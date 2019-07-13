Элмаз, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак», перейдет в «Наполи»

Полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмаз близок к переходу в «Наполи», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
19-летний игрок сборной Македонии обойдется вице-чемпионам Италии в 15-16 миллионов евро. В настоящее время агенты Элмаза согласовывают последние детали сделки, о которой может быть объявлено уже в воскресенье.
Элмаз, выступающий на позиции центрального полузащитника, перешел в «Фенербахче» в июле 2017 года из «Работничков». За два сезона он провел за команду 47 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось об интересе к Элмазу со стороны «Зенита» и «Спартака».
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