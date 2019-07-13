«Реал Сосьедад» заработал 24 миллиона евро на трансфере Гризманна в «Барселону» Клубу из Сан-Себастьяна положено 20 процентов от перепродажи француза.

«Реал Сосьедад» получит 24 миллиона евро в результате перехода форварда Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону», сообщает Marca.

Гризманн выступал за «Реал Сосьедад» с 2009 по 2014 годы и при переходе в «Атлетико» клубы договорились о том, что 20 процентов с последующей продажи игрока вернется бело-голубым.

«Барселона» выкупила Гризманна за 120 миллионов евро. Таким образом, «Атлетико» придется поделиться с «Реалом Сосьедад» 24 миллионами. Эта сумма покроет все трансферные расходы клуба в нынешнее межсезонье.

Напомним, этим летом «Реал Сосьедад» купил полузащитника «Жироны» Кристиана Порту (десять миллионов), форварда «Виллем II» Александера Исака (6,5 миллиона) и нападающего «Ланса» Модибо Саньяна (пять миллионов). Также за два миллиона евро клуб арендовал у «Реала» полузащитника Мартина Эдегора.

Добавим, что трансфер Гризманна в 2014 году обошелся «Атлетико» в 30 миллионов евро.