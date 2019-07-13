Президент «Атлетико»: У нас есть доказательства, что «Барселона» подписала Гризманна в марте - Советский спорт
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13 июля 2019 13:40ФутболЛипкин Антон

Президент «Атлетико»: У нас есть доказательства, что «Барселона» подписала Гризманна в марте

«Атлетико» будет добиваться от «Барселоны» еще 80 миллионов евро.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что клуб намерен добиваться того, чтобы «Барселона» заплатила за форварда Антуана Гризманна 200 миллионов евро.

В «Атлетико» считают, что 28-летний француз подписал контракт с каталонцами в марте, когда сумма отступных за игрока составляла 200 миллионов.

«Если клуб сделал такое заявление, это говорит о том, что у нас есть доказательства, – приводит Football Espana слова Сересо. – Мы все изучим и потребуем сумму, которую считаем необходимой».

Напомним, 12 июля «Барселона» объявила о том, что завершила сделку по Гризманну, заплатив «Атлетико» 120 миллионов евро. Отметим, что неустойка за чемпиона мира понизилась с 1 июля.

Гризманн подписал с «Барселоной» контракт на пять лет с суммой отступных в размере 800 миллионов евро.

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