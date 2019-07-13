Президент «Атлетико»: У нас есть доказательства, что «Барселона» подписала Гризманна в марте

Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что клуб намерен добиваться того, чтобы «Барселона» заплатила за форварда Антуана Гризманна 200 миллионов евро.
В «Атлетико» считают, что 28-летний француз подписал контракт с каталонцами в марте, когда сумма отступных за игрока составляла 200 миллионов.
«Если клуб сделал такое заявление, это говорит о том, что у нас есть доказательства, – приводит Football Espana слова Сересо. – Мы все изучим и потребуем сумму, которую считаем необходимой».
Напомним, 12 июля «Барселона» объявила о том, что завершила сделку по Гризманну, заплатив «Атлетико» 120 миллионов евро. Отметим, что неустойка за чемпиона мира понизилась с 1 июля.
Гризманн подписал с «Барселоной» контракт на пять лет с суммой отступных в размере 800 миллионов евро.
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