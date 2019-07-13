Хамес может оказаться в «ПСЖ» «Наполи» отказался платить 42 миллиона евро за колумбийца.

«Пари Сен-Жермен» может стать главным претендентом на полузащитника Хамеса Родригеса после того, как «Наполи» отказался платить «Реалу» 42 миллиона евро за 28-летнего колумбийца, сообщает Football Italia.

Родригес хотел снова поработать с Карло Анчелотти, который возглавляет вице-чемпионов Италии, однако клуб не устраивают условия «Реала». При этом не исключено, что «Наполи» сможет договориться об аренде игрока с последующим правом выкупа.

За всей этой ситуации внимательно следят в «ПСЖ», где готовы сразу выкупить Родригеса. Отметим, что на полузащитника также претендует «Атлетико». Однако в Париже рассчитывают, что «Реал» лучше продаст игрока во Францию, чем будет усиливать конкурента.

Напомним, предыдущие два сезона Родригес провел на правах аренды в «Баварии». В 67 матчах за клуб на его счету 15 голов и 20 результативных передач. Контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до 2021 года.