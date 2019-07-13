«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба за 200 миллионов евро

По информации Mirror, английский клуб готов отпустить французского хавбека за 200 миллионов евро.
Как отмечается, одной из причин столь высокой цены на Погба стало заявление его агента Мино Райолы о желании футболиста покинуть «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что 26-летний француз уведомил руководство клуба и главного тренера Оле-Гуннара Сульшера о желании покинуть команду после трех лет пребывания в ней.
Одним из кандидатов на замену Погба в Манчестере рассматривают полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, однако в клубе считают завышенной цену в 120 миллионов евро, которую требуют итальянцы.
Также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» определил датского хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена как игрока, способного заменить Поля Погба, если француз решит покинуть клуб этим летом.
Добавим, что действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до лета 2021 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро. В сезоне-2018/19 француз провел 47 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
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