«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском», который доигрывал матч вдевятером Дальневосточники получили девять желтых карточек.

«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2) в матче второго тура ФНЛ на поле клубной академии имени Черенкова.

Красно-белые дважды выходили вперед после голов полузащитников Максима Данилина и Александра Руденко, однако гости оба раза сравнивали счет благодаря стандартам.

Отметим, что игрока «СКА-Хабаровска» получили девять желтых карточек, две из которых превратились в красные для Евгения Шлякова и Владислава Брагина.

Таким образом, теперь у «Спартака-2» четыре очка, у «СКА-Хабаровска» – одно. В третьем туре 20 июля «Спартак-2» сыграет в гостях с «Мордовией», а «СКА-Хабаровск» примет «Торпедо».

ФНЛ

2-й тур

«Спартак-2» (Москва) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 2:2 (2:1)

Голы: Данилин, 12. Руденко, 31 – Квеквескири, 13. Брагин, 62.

Удаления: Шляков, 15. Брагин, 66 (оба – «СКА-Хабаровск»).