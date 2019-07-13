«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском», который доигрывал матч вдевятером

«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (2:2) в матче второго тура ФНЛ на поле клубной академии имени Черенкова.
Красно-белые дважды выходили вперед после голов полузащитников Максима Данилина и Александра Руденко, однако гости оба раза сравнивали счет благодаря стандартам.
Отметим, что игрока «СКА-Хабаровска» получили девять желтых карточек, две из которых превратились в красные для Евгения Шлякова и Владислава Брагина.
Таким образом, теперь у «Спартака-2» четыре очка, у «СКА-Хабаровска» – одно. В третьем туре 20 июля «Спартак-2» сыграет в гостях с «Мордовией», а «СКА-Хабаровск» примет «Торпедо».
ФНЛ
2-й тур
«Спартак-2» (Москва) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 2:2 (2:1)
Голы: Данилин, 12. Руденко, 31 – Квеквескири, 13. Брагин, 62.
Удаления: Шляков, 15. Брагин, 66 (оба – «СКА-Хабаровск»).
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