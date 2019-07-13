Робертсон временно освобожден от тренировок с «Ливерпулем» Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пропустит часть подготовки к сезону из-за инфекции в руке.

«Робертсон перенес незначительную процедуру, связанную с инфекцией на руке. Защитник отправился на предсезонные тренировки в субботу утром, но будет временно отстранен от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что Робертсон на следующей неделе отправится с командой в Соединенные Штаты на предсезонный тур «красных».