Робертсон временно освобожден от тренировок с «Ливерпулем» - Советский спорт
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13 июля 2019 15:37Футбол

Робертсон временно освобожден от тренировок с «Ливерпулем»

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пропустит часть подготовки к сезону из-за инфекции в руке.

«Робертсон перенес незначительную процедуру, связанную с инфекцией на руке. Защитник отправился на предсезонные тренировки в субботу утром, но будет временно отстранен от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что Робертсон на следующей неделе отправится с командой в Соединенные Штаты на предсезонный тур «красных».

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