«Рубин» подписал четырехлетний контракт со Старфельтом

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с защитником рассчитан на четыре года.
Добавим, что Старфельт с января 2018 года выступал за «Гетеборг», в который перешел на правах свободного агента из клуба «Броммапойкарна». С тех пор он провел за команду 47 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
По информации портала Transfermarkt, переход 24-летнего шведа обошелся «Рубину» в 1 миллион евро.
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