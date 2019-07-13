«Рубин» подписал четырехлетний контракт со Старфельтом - Советский спорт
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13 июля 2019 16:44Футбол

«Рубин» подписал четырехлетний контракт со Старфельтом

«Рубин» подписал соглашение с 24-летним шведским защитником Карлом Старфельтом.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с защитником рассчитан на четыре года.

Добавим, что Старфельт с января 2018 года выступал за «Гетеборг», в который перешел на правах свободного агента из клуба «Броммапойкарна». С тех пор он провел за команду 47 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

По информации портала Transfermarkt, переход 24-летнего шведа обошелся «Рубину» в 1 миллион евро.

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