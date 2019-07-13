Брат Зидана умер в возрасте 54 лет

Стало известно, почему главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул сбор команды в Канаде.
Как сообщили в пресс-службе мадридского клуба, у легендарного француза умер родной брат. Фариду Зидану было 54 года.
«Бланкос» почтили память Зидана-старшего минутой молчания.
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