Брат Зидана умер в возрасте 54 лет

Хаджи, Джанаев, Кварацхелия: главные трансферы РПЛ, которые сорвались Полузащитник «Вииторул» Янис Хаджи накануне предпочел московскому «Спартаку» бельгийский «Генк». В связи с этим «Советский спорт» вспоминает другие переходы РПЛ, которые сорвались в последний момент.

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В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делают В новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.

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