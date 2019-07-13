Брат Зидана умер в возрасте 54 лет - Советский спорт
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13 июля 2019 18:51ФутболКоноплев Александр

Брат Зидана умер в возрасте 54 лет

Фарид Зидан не был футболистом, но мир скорбит по нему.

Стало известно, почему главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул сбор команды в Канаде.

Как сообщили в пресс-службе мадридского клуба, у легендарного француза умер родной брат. Фариду Зидану было 54 года.

«Бланкос» почтили память Зидана-старшего минутой молчания.

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