«Торпедо» обыграло «Балтику», а «Химки» разгромили «Авангард»

В составе московского клуба голами отметились Сергей Божин (15-я минута) и Артур Галоян (59).
После этой встречи «Торпедо», одержав две победы на старте первенства поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «»Балтика», уступив во втором матче подряд, расположилось на 19-м месте.
В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск», а «Балтика» дома примет «Чайку».
Добавим, что в других матчах 2-го тура «Химки» одержали крупную победу над «Авангардом» - 3:0, а «Шинник» на своем поле оказался сильнее «Мордовии» - 1:0.
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