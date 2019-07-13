«Ливерпуль» отказался продавать Мане в «Реал» «Ливерпуль» не будет продавать сенегальского полузащитника Садио Мане, не смотря на наличие предложения от «Реала».

По информации Liverpool Echo, руководство «Ливерпуля» не собирается расставаться с 27-летним левым полузащитником в летнее трансферное окно.

Ранее Мане подтвердил свое желание остаться в составе английского клуба, не смотря на несколько предложений от клубов испанкой примеры.

Сообщалось, что хавбек может стать частью сделки по трансферу в «Ливерпуль» 23-летнего полузащитника «Реала» Марко Асенсио, за переход которого мерсисайдцы предложили 75 миллионов евро.

Добавим, что Мане перешел в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. С тех пор сенегалец провел за команду 123 встречи, в которых забил 59 мячей и сделал 22 результативные передачи.