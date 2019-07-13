«Ливерпуль» отказался продавать Мане в «Реал»

По информации Liverpool Echo, руководство «Ливерпуля» не собирается расставаться с 27-летним левым полузащитником в летнее трансферное окно.
Ранее Мане подтвердил свое желание остаться в составе английского клуба, не смотря на несколько предложений от клубов испанкой примеры.
Сообщалось, что хавбек может стать частью сделки по трансферу в «Ливерпуль» 23-летнего полузащитника «Реала» Марко Асенсио, за переход которого мерсисайдцы предложили 75 миллионов евро.
Добавим, что Мане перешел в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. С тех пор сенегалец провел за команду 123 встречи, в которых забил 59 мячей и сделал 22 результативные передачи.
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие. Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России. Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело. Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году. «Спартак» – «Сочи» - 1:0. Как это былоСледите за матчем вместе с «Советским спортом». Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино. Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3. Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России. Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Арсенал» и «Динамо»У двух команд, открывающих чемпионат России, есть схожее качество. В межсезонье они очень сильно изменились. Туляки скоро стартуют в Европе, а москвичи наверняка ставят цель попасть в нее по итогам сезона. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Игорь Черевченко: Дебют Банды? Мне не понравились его бутсыГлавный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) отметил профессиональный подход к делу своих игроков. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Бикфалви забил дважды. Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России. Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России. Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».