Аджоев поблагодарил Гинера за скидку На счету Ткачева 11 мячей в 60 играх за «Арсенал».

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что ЦСКА снизил цену за трансфер полузащитника Сергея Ткачева. Футболист провел последние два сезона в тульском клубе на правах аренды, после чего был выкуплен «канонирами» за меньшую стоимость.

– Хотел бы поблагодарить президента ЦСКА Евгения Гинера, который пошел навстречу и снизил трансферную стоимость полузащитника. Приятно осознавать, что в российском футболе есть руководители, которые хотят, чтобы игроки прогрессировали. Рад, что в переговорах с Евгением Ленноровичем удалось найти понимание в этом вопросе, – приводит слова Аджоева «Тульский футбол».

На счету Ткачева 11 мячей в 60 играх за «Арсенал».