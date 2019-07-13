Аджоев поблагодарил Гинера за скидку

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что ЦСКА снизил цену за трансфер полузащитника Сергея Ткачева. Футболист провел последние два сезона в тульском клубе на правах аренды, после чего был выкуплен «канонирами» за меньшую стоимость.
– Хотел бы поблагодарить президента ЦСКА Евгения Гинера, который пошел навстречу и снизил трансферную стоимость полузащитника. Приятно осознавать, что в российском футболе есть руководители, которые хотят, чтобы игроки прогрессировали. Рад, что в переговорах с Евгением Ленноровичем удалось найти понимание в этом вопросе, – приводит слова Аджоева «Тульский футбол».
На счету Ткачева 11 мячей в 60 играх за «Арсенал».
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