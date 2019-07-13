Японские футболисты крупно обыграли Бразилию в финале Универсиады - Советский спорт
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13 июля 2019 23:53Футбол

Японские футболисты крупно обыграли Бразилию в финале Универсиады

Японцы выиграли золото и серебро Универсиады.

Мужская сборная Японии победила Бразилию со счетом 4:1 в финале футбольного турнира Универсиады.

Все мяч были забиты после 56-й минуты, когда бразильцы остались в меньшинстве после удаления Рамона Резенде.

У победителей хет-триком отметился Аясе Уэда.

Напомним, что накануне сборная Японии проиграла КНДР в финале женского турнира Универсиады.

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