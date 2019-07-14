Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьере Неймар очень сильно хочет покинуть «ПСЖ».

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал самый памятный момент в своей карьере. По иронии судьбы, речь идет о победе «Барселоны» над «ПСЖ» со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 после поражения со счетом 0:4 в первом матче. Тогда бразилец выступал за испанский клуб.

– Лучший момент в карьере футболиста? Когда «Барселона» обыграла «ПСЖ». Я никогда не испытывал ничего подобного тем чувствам, когда мы забили шестой гол. Мы сошли с ума. Уверен, это был лучший момент в карьере всех футболистов той «Барселоны», – приводит слова Неймара Metro.