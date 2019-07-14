Неймар: Я восстановился почти на 100 процентов

- Я восстановился почти на 100 процентов. Все, чего не хватает сейчас - это тренировки», - цитирует Неймара «Газета.Ru» со ссылкой на Globo Esporte.
Напомним, что форвард получил травму ноги в товарищеском матче за сборную Бразилии против команды Катара (2:0). У бразильца диагностировали разрыв связок голеностопного сустава.
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