Магуайр объявил о своем желании покинуть «Лестер» - Советский спорт
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14 июля 2019 10:15Футбол

Магуайр объявил о своем желании покинуть «Лестер»

Защитник Харри Магуайр обвинил руководство «Лестера» в завышении цены на его трансфер и заявил о желании покинуть клуб.

По информации The Sun, Магуайр пришел в ярость узнав, что «Лестер» поднял цену на его трансфер до 95 миллионов евро, и рассказал о своем разочаровании в руководстве команды во время тренировочного сбора клуба во Франции.

Как отмечает издание, 26-летний центральный защитник сборной Англии уже сообщил своим товарищам по команде о своем желании покинуть клуб после того, как «Лестер» отказался продавать его в «Манчестер Юнайтед» за 77 миллионов евро.

Напомним, что действующий контракт защитника рассчитан до конца июня 2023 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

Добавим, что Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.

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