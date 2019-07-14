«Крылья Советов» – ЦСКА. История противостояния - Советский спорт
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14 июля 2019 11:09ФутболАбушкин Руслан

«Крылья Советов» – ЦСКА. История противостояния

Сегодня в Самаре в матче 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут ЦСКА.

Всего в российской истории в рамках премьер-лиги эти команды провели между собой 48 встреч: 27 побед у москвичей, 11 раз была зафиксирована ничья и 10 побед у самарцев, разница мячей – 86:40 в пользу армейцев.

В прошлом сезоне в Самаре команды сыграли вничью 0:0.

Текстовая трансляция встречи здесь. Начало в 16.30 мск.

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