Полузащитник «Ланса» Ба близок к переходу в тульский «Арсенал» Состав «Арсенала» в ближайшее время может пополнить полузащитник «Ланса» Эль-Хаджи Ба, сообщает Russian Football News.

Напомним, что 26-летний французский хавбек на правах свободного агента перешел в «Ланс» из «Сошо» в июле 2018 года. С тех пор Ба провел 31 встречу за команду во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Добавим, что действующий контракт полузащитника действует до лета 2021 года, а немецкий портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 800 тысяч евро.