Полузащитник «Ланса» Ба близок к переходу в тульский «Арсенал» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 июля 2019 11:09Футбол

Полузащитник «Ланса» Ба близок к переходу в тульский «Арсенал»

Состав «Арсенала» в ближайшее время может пополнить полузащитник «Ланса» Эль-Хаджи Ба, сообщает Russian Football News.

Напомним, что 26-летний французский хавбек на правах свободного агента перешел в «Ланс» из «Сошо» в июле 2018 года. С тех пор Ба провел 31 встречу за команду во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Добавим, что действующий контракт полузащитника действует до лета 2021 года, а немецкий портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 800 тысяч евро.

30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
13/07 22:48Футбол
Жиго принес победу «Спартаку». Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
14/07 08:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Я бы не засчитал гол ЖигоБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
14/07 11:30Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА: что ждать от них в новом сезоне. Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Крыльев Советов» и ЦСКА.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/07 22:00Футбол
Валерий Гладилин: Игры у «Спартака» нет. Сегодня повезлоБывший полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
13/07 22:30Футбол
«Стандарты» Фернандо, «традиции» Жиго – новый стиль «Спартака»Красно-белые предстали перед своими болельщиками ровно два месяца спустя после заключительного матча предыдущего чемпионата с «Уфой».
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
Новости
12:09 Футбол «Крылья Советов» не смогли переиграть ЦСКА в матче молодежного первенства
12:03 Регби Российские регбистки вышли в полуфинал отборочного турнира на Олимпиаду
11:44 Волейбол Главный тренер сборной России: Здорово, что мы смогли выйти в финал Лиги наций
11:39 Футбол «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова
11:23 Баскетбол Форвард Симонович покидает «Зенит»
11:18 Плавание FINA не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов
11:09 Футбол Полузащитник «Ланса» Ба близок к переходу в тульский «Арсенал»
11:09 Футбол «Крылья Советов» – ЦСКА. История противостояния
10:57 Футбол Хамес близок к переходу в «Атлетико»
10:39 Футбол Тарасов вернулся в римскую клинику, где ему сняли гипс
10:32 Футбол Фанаты «Атлетико» испортили памятную табличку Гризманна
10:15 Футбол Магуайр объявил о своем желании покинуть «Лестер»
09:59 Футбол Неймар: Я восстановился почти на 100 процентов
09:53 Волейбол Российские волейболисты обыграли Польшу и сыграют с американцами в финале Лиги наций
09:38 ММА Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд
09:23 Водное поло Венгерские ватерполистки выиграли у Южной Кореи с рекордным счетом 64:0
09:15 Водное поло Российские ватерполистки выиграли у Канады в первом матче на чемпионате мира
09:06 Футбол «Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе
08:59 Теннис Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона
08:53 Хоккей Голкипер Биннингтон подписал двухлетний контракт с «Сент-Луисом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика