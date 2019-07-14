Полузащитник «Ланса» Ба близок к переходу в тульский «Арсенал»

Напомним, что 26-летний французский хавбек на правах свободного агента перешел в «Ланс» из «Сошо» в июле 2018 года. С тех пор Ба провел 31 встречу за команду во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Добавим, что действующий контракт полузащитника действует до лета 2021 года, а немецкий портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 800 тысяч евро.
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