Макгиди подписал новый контракт с «Сандерлендом»

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 33-летним ирландским вингером рассчитано до конца сезона-2020/21.

Полузащитник перешел в «Сандерленд», выступающий в третьем по силе дивизионе Англии, в июле 2017 года из «Эвертона» за 280 тысяч евро. С тех пор ирландский хавбек провел за команду 77 матчей, забил 21 гол и сделал 28 результативных передач..

Напомним, что Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 годы, став в его составе серебряным призером чемпионата России-2011/12. Ирландец провел 93 матча за красно-белых, записав на свой счет 13 забитых мячей и 24 голевые передачи.

🙌 We're delighted to confirm that Aiden McGeady has put pen to paper on a new deal at #SAFC.



