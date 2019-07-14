Макгиди подписал новый контракт с «Сандерлендом» Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди заключил новый контракт с «Сандерлендом».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 33-летним ирландским вингером рассчитано до конца сезона-2020/21.

Полузащитник перешел в «Сандерленд», выступающий в третьем по силе дивизионе Англии, в июле 2017 года из «Эвертона» за 280 тысяч евро. С тех пор ирландский хавбек провел за команду 77 матчей, забил 21 гол и сделал 28 результативных передач..

Напомним, что Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 годы, став в его составе серебряным призером чемпионата России-2011/12. Ирландец провел 93 матча за красно-белых, записав на свой счет 13 забитых мячей и 24 голевые передачи.